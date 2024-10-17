Кадры демонстрируют новые возможности этих машин для выполнения боевых задач.

Стали доступны уникальные кадры, демонстрирующие новейшие образцы десантных боевых машин БМД-4М. Эти машины оснащены модернизированным боевым модулем «Бахча-У», который включает в себя усовершенствованные элементы защиты. Так, на БМД-4М появились противокумулятивные и противодронные козырьки, а также дополнительные противокумулятивные экраны на корпусе, что привело к увеличению боевой массы с 13,5 до 15,5 тонн.

Похожие системы защиты ранее можно было встретить на боевых машинах пехоты БМП-3М, но новшества на БМД-4М вызвали особый интерес у специалистов. В частности, военный аналитик Евгений Даманцев предложил рассмотреть возможность дополнительного оснащения этих машин динамической защитой моделей 4С24 «Реликт» и «Кактус», которая может значительно повысить уровень безопасности и эффективность машины в боевых условиях.

Производство БМД-4М осуществляется тульским Конструкторским бюро приборостроения (КБП). В арсенале боевого модуля «Бахча-У» находится 100-мм нарезное орудие 2А70 низкой баллистики, способное выпускать осколочно-фугасные снаряды ЗОФ70 на дистанцию до 6600 метров, а также противотанковые управляемые ракеты 9М117М1-3 «Аркан», эффективные на расстоянии до 5000 метров.

Комплекс вооружения дополняется 30-мм автоматической пушкой 2А42 и многоканальным прицельно-наблюдательным комплексом «Содема», который обеспечивает высокую эффективность в обнаружении и поражении целей в условиях плохой видимости на расстоянии до 3700 метров.

Таким образом, благодаря этим модернизациям, БМД-4М значительно усиливает свои боевые возможности, предоставляя десантным войскам надежную платформу для выполнения задач на поле боя и повышая их способность оперативно реагировать на различные угрозы.