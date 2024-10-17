На передовой российские войска активно используют системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия современному беспилотнику «Лютый». Этот дрон обладает высокой скрытностью и способен наносить удары по целям, сбрасывая взрывные устройства.





Военный эксперт Александр Перенджиев отмечает, что главная задача — не просто уничтожить «Лютого», а перехватить его для изучения и разработки более эффективных методов противодействия. По его словам, российские военные постоянно совершенствуют свои технологии и методы борьбы с беспилотниками.

«Лютый» выполнен по принципу низкоплана, с пропеллером в хвостовой части и колесным шасси, что позволяет ему взлетать с разбега, как самолету. Корпус изготовлен из стеклопластика и усилен металлической сеткой. Длина беспилотника составляет около четырех метров, размах крыльев — почти семь метров. Он оснащен двигателем мощностью 50 лошадиных сил, весит более 200 килограммов и может нести до 75 килограммов груза на расстояние до 1000 километров.

Российские войска активно работают над разработкой и улучшением своих технологий, чтобы противостоять угрозам, которые представляют такие дроны, как «Лютый». По словам эксперта, изучение устройства беспилотника и его возможностей является ключевым шагом в создании более эффективных систем защиты. Российские военные не только защищаются, но и совершенствуют свои навыки и технологии, чтобы оставаться на шаг впереди.