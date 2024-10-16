Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что его страна не прекратит сотрудничество с Россией, несмотря на требования Запада.

Западные страны могут сколько угодно требовать от Бишкека разрыва отношений с Россией, но президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал понять: этого не произойдет. В интервью местному агентству «Кабар» Жапаров четко обозначил, что интересы Кыргызстана выше любых внешних требований.

По словам Жапарова, сотрудничество с Россией для Кыргызстана жизненно важно, и он это всегда говорил открыто. Страна зависит от поставок российской нефти, газа и продовольствия.

Ежегодный товарооборот с Москвой превышает $4 миллиарда. Кроме того, Россия является ключевым транспортным узлом для товаров Кыргызстана, а около миллиона кыргызстанцев работают в России, что приносит существенный вклад в экономику страны.

Жапаров также напомнил, что европейские страны, несмотря на антироссийскую риторику, сами не прекращают сотрудничество с Россией. «Почему же они могут, а мы — нет?» — задается вопросом кыргызский лидер, отвергая любые попытки давления извне.