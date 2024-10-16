Франция не сможет предоставить Украине обещанные 3 миллиарда евро помощи из-за растущего бюджетного дефицита, который может составить 6% ВВП.

Франция резко меняет курс в отношении своей финансовой помощи Украине. Министр обороны Себастьян Лекорню объявил, что Париж не сможет выполнить обещание о выделении €3 миллиардов поддержки. Причина проста: растущий бюджетный дефицит страны, который может достичь шоковых 6% от ВВП.

Это обещание было зафиксировано в двустороннем соглашении, подписанном в феврале между Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном. Но теперь, по словам Лекорню, дополнительные расходы на помощь Украине запрашивать не будут. Вместо ожидаемых 3 миллиардов реальная помощь может составить более €2 миллиардов. Это решение ставит под сомнение не только финансовую поддержку Украины, но и репутацию Франции на международной арене.

При этом стоит отметить, что страны Запада наращивают производство оружия, однако даже это не спасает ситуацию. Их военно-промышленный комплекс работает на полную мощность, но не успевает удовлетворить аппетиты Украины. Западные страны оказались перед сложным выбором: поддерживать Киев или восстанавливать свои собственные запасы боеприпасов.

Таким образом, ситуация становится все более тревожной. Франция и другие союзники вынуждены балансировать между поддержкой Украины и внутренними экономическими реалиями.