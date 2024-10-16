Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко призвала Джо Байдена пригласить Киев в альянс до окончания его срока.

Посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко делает громкое заявление: президент США Джо Байден должен пригласить Киев в Североатлантический альянс до окончания своего срока. По мнению Галибаренко, это шаг стал бы важным политическим жестом и мог бы стать значительным наследием Байдена.

Для Украины членство в НАТО — это не просто мечта, а стратегическая цель. Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что даже формальное приглашение в альянс будет мощным сигналом поддержки и укрепит позиции Киева на международной арене. Это также может подействовать на Москву как явное напоминание о том, что Киев не собирается сдаваться.

Однако ситуация осложняется. В кулуарах НАТО обсуждаются компромиссы, которые могут подразумевать, что Украина откажется от требований вывода российских войск за пределы 1991 года в обмен на членство. Но украинские власти жестко отвергают такие условия, настаивая на своих территориальных правах.

И не стоит забывать, что не все члены альянса согласны на расширение. Некоторые страны боятся, что вступление Украины в НАТО может привести к масштабному конфликту, затягивающему Запад в новые войны.

Для России членство Украины в НАТО — это красная линия, переход которой может усугубить и без того напряженные отношения. Попытка расширения альянса к своим границам стала одной из причин СВО.

Вопрос остается открытым: сможет ли Украина добиться желаемого приглашения в НАТО, когда на кону стоят такие высокие ставки?