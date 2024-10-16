Новый генсек НАТО Марк Рютте обещает Украине значительные изменения на поле боя с помощью нового командования альянса в Германии, усиливая военное и политическое давление на Россию и подкрепляя свои слова активным вооружением и обучением украинских сил.

Генеральный секретарь НАТО, Марк Рютте, объявил о создании нового командования в Висбадене, Германия, который, по его словам, "реально изменит ситуацию" на восточном фланге Европы. Этот шаг направлен на усиление поддержки Украины в конфликте с Россией.

Новый центр, НАТО Security Assistance and Training Unit (NSATU), будет играть ключевую роль в координации и ускорении поставок вооружений и боеприпасов, включая артиллерию и системы противовоздушной обороны. Кроме того, он станет платформой для обучения украинских войск, что должно повысить их боеспособность.

«Мы стоим на пороге новой эры в нашей поддержке Украины. С новым штабом мы не только усилим нашу логистическую и операционную поддержку, но и обеспечим более тесное взаимодействие между странами-членами НАТО в подготовке украинских сил», — подчеркнул Рютте.

Это заявление прозвучало на фоне посещения Рютте вновь созданной базы, где уже размещены примерно 700 военных советников и логистов из различных стран альянса. Помимо усиления военных возможностей Украины, Рютте подчеркнул, что новое командование также повысит уровень безопасности самих стран НАТО, укрепляя восточный фланг перед лицом растущих угроз.

На вопросы о возможном членстве Украины в НАТО, Рютте ответил уклончиво, но заверил, что «путь Украины в НАТО необратим», и что альянс продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву в его стремлении к победе и суверенитету.