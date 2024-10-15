Российские военные доложили о разгроме склада боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении и продолжают активное обучение операторов дронов в специализированном подземном классе, что укрепляет их позиции в регионе.

В ходе последних боевых действий на Херсонском направлении, российские военные заявили о значительных успехах. По информации представителя Министерства обороны РФ, в результате операции был уничтожен склад боеприпасов, который использовали украинские военные. Координаты объекта были точно определены и успешно атакованы.

В этот же период, подразделения группировки войск "Днепр", обеспечивающие оборону левобережья Херсонской области, нанесли удары по позициям украинских войск. По официальным данным, в результате атак были ликвидированы до 25 украинских военнослужащих и несколько единиц техники.

Кроме того, министерство сообщило о деятельности обучающего центра для операторов беспилотников. В специально оборудованном подземном классе военнослужащие осваивают управление дронами-камикадзе. Обучение включает теоретическую подготовку и практику на компьютерных симуляторах, после чего следует практический этап на полигонах с различными препятствиями.