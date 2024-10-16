Среднестатистическому россиянину потребуется около 32 месяцев, чтобы накопить на новый седан Lada Aura, при условии, что он будет откладывать всю зарплату.

Во время, когда экономическая ситуация задает ритм нашим планам и возможностям, приобретение автомобиля становится вопросом не только желания, но и кропотливого планирования. Недавно поступивший в продажу седан Lada Aura отечественного производства уже вызывает интерес среди автолюбителей, но и ставит перед ними непростую задачу: его стартовая цена в 2,6 миллиона рублей требует серьезных накоплений.

Согласно аналитикам, среднестатистическому россиянину потребуется около 32 месяцев накоплений, чтобы стать владельцем этой модели, если, конечно, откладывать каждую копейку своей средней зарплаты в 82 тысячи рублей. В таких регионах, как Чукотский автономный округ, средняя заработная плата выше — здесь путь к новому авто может занять всего 14,5 месяцев. В Москве и Ямало-Ненецком округе этот срок тоже около полутора лет.

Автомобиль, запущенный в серийное производство в Тольятти, предлагается в двух комплектациях — Premier и Status. Первая уже включает в себя климат-контроль и мультимедийную систему, в то время как Status обогащена дополнительными функциями для улучшения комфорта и безопасности.

Lada Aura оснащена 122-сильным мотором объемом 1,8 литра и китайским вариатором, что делает ее привлекательной с точки зрения технической начинки. Однако вопрос о том, стоит ли овчинка выделки, остается открытым. Учитывая длительный период накоплений, потенциальные покупатели должны тщательно взвешивать все "за" и "против", осмысливая, насколько оправданы затраты с учетом их финансовых возможностей и потребностей.