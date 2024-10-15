Российская армия получила тысячи новых БПЛА «Овод» с машинным зрением, способных выполнять сложные боевые задачи благодаря системе автономного управления и устойчивости к радиоэлектронному подавлению.

В сентябре российская армия получила четыре тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Овод», оснащенных системой машинного зрения и многоступенчатой системой защиты. Эти дроны разрабатывались для выполнения сложных боевых задач в условиях активного противодействия потенциального противника. Они оснащены специальным алгоритмом для захвата контрастных пикселей и автономного движения к цели после команды оператора, что делает их применение эффективным даже при нарушениях радиовидимости и попытках радиоэлектронного подавления.

БПЛА «Овод» имеют функцию удаленного подрыва и систему самоликвидации, что позволяет минимизировать риски попадания дрона в руки противоборствующей стороны. Дрон может нацеливаться на объект, захватывая его через специальную HD-камеру с углом обзора в 120 градусов. После того как оператор подтверждает цель, беспилотник самостоятельно продолжает движение к объекту, что позволяет сократить время реакции и повысить точность атаки.

Одной из ключевых особенностей БПЛА «Овод» является его устойчивость к воздействию сторонних средств радиоэлектронного подавления. Даже в случае нарушения радиовидимости или попыток подавления сигналов управления, дрон продолжает выполнять боевую задачу. Эта особенность делает «Овод» незаменимым для ведения боевых действий в условиях высокой активности радиоэлектронной борьбы, что особенно важно в современных конфликтах, где такие средства используются все чаще.

БПЛА «Овод» весит всего 500 грамм, имеет размеры 10 дюймов по диагонали и способен развивать скорость до 150 км/ч. Время полета ограничено 10 минутами, а максимальная дальность составляет до 1 км. Дрон оснащен HD-камерой и передатчиком видео на частоте 5,8 ГГц, что позволяет оператору получать точное изображение цели в режиме реального времени с помощью очков FPV. Высокая маневренность и простота управления делают его эффективным инструментом для ведения разведки и выполнения точечных атак.