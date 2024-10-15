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Mirakl
БПЛА «Иноходец-РУ» получил управляемую авиабомбу УПАБ-50С
Новый боекомплект для разведывательно-ударного БПЛА «Иноходец-РУ» включает мощную управляемую авиабомбу УПАБ-50С. Дальность планирования может достигать 30 км, что значительно увеличивает боевые возможности дрона, не подвергая его риску.

Российский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Иноходец-РУ» получил значительное усиление в виде новейшей управляемой авиабомбы УПАБ-50С. Эта планирующая бомба способна поражать цели на расстоянии до 30 км, что позволяет оператору дрона действовать на безопасной дистанции и избегать зон действия зенитных ракетных комплексов противоборствующей стороны, таких как IR-ASRAAM и NASAMS.

УПАБ-50С — это одна из самых эффективных единиц боекомплекта, разработанных для использования на «Иноходце-РУ». Авиабомба оснащена широким спектром боевых частей, включая фрагментированные, кассетные и осколочные, что позволяет эффективно поражать как бронетехнику, так и пехоту потенциального противника. Она размещается внутри фюзеляжа БПЛА и имеет блок складного крыла для обеспечения дальности планирования, а также хвостовой модуль управления с аэродинамическими рулями и системой наведения на базе инерциальной навигационной системы с коррекцией по ГЛОНАСС/GPS.

Сброс авиабомбы на эшелоне 6500 м позволяет ей планировать на расстояние до 25-30 км. Это даёт оператору возможность не заводить БПЛА в зону действия войсковых средств ПВО, что значительно повышает шансы на успех операции и сохранение боевой единицы в безопасности. УПАБ-50С разработан компанией АО «Кронштадт» и представляет собой компактную версию более мощного боеприпаса Д-30СН УМПБ.

Примечательно, что в случае разработки многоточечной или контейнерной пусковой установки для применения на боевых самолетах, таких как Су-34НВО, один подобный самолет сможет нести на себе до 20 подобных авиабомб. Это обеспечит возможность применения массированного удара по целям на удалении до 80-100 км, что добавляет дополнительную гибкость и силу в ведении боевых действий.

Использование управляемых авиабомб, таких как УПАБ-50С, в сочетании с беспилотными технологиями позволяет существенно повысить точность и эффективность ударов. «Иноходец-РУ» с новым боекомплектом становится мощным инструментом для уничтожения различных типов целей, оставаясь при этом вне зоны риска благодаря дальности планирования и высокой точности.

Усовершенствование боевого дрона «Иноходец-РУ» и интеграция УПАБ-50С являются важным шагом на пути развития российских ударных беспилотных систем. Новые возможности дрона позволяют значительно расширить арсенал российских ВС.

#новости #армия #оружие #военное вооружение
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