Российская армия успешно применяет «Торнадо-С» против западной РСЗО.

Российская армия успешно интегрировала в свои вооруженные силы реактивную систему залпового огня 9К515 «Торнадо-С», демонстрируя её мощь путём уничтожения западной РСЗО RM-70 Vampire. Эксперт по военным вопросам Евгений Даманцев подчеркнул, что управляемый реактивный снаряд 9М544, запущенный из системы, достиг скорости 570-650 м/с на заключительном этапе полета, обеспечивая серьезные осколочные повреждения цели с КВО около 35 метров.

«Торнадо-С» использует головные блоки 9Б706.01 с радионавигационными модулями ГЛОНАСС/GPS, что в сочетании с аэродинамическими рулями и сервоприводами обеспечивает высокую точность наведения. Эта система способна поражать цели на дистанции до 120 км, используя 12 направляющих для 300-мм реактивных снарядов, что позволяет одновременно атаковать несколько объектов и оперативно корректировать траектории полета.

В отличие от многих аналогов, «Торнадо-С» минимизирует риски для экипажа за счет автоматизированной системы управления, что делает её одним из самых современных и эффективных средств вооружения в мире. Такая технология значительно повышает боевые возможности российской армии, обеспечивая гибкость и точность при ведении боевых действий.

Кроме того, в арсенале России есть и другие высокоэффективные системы, как, например, истребители Су-35С, которые успешно перехватывают западные авиабомбы AASM-250 HAMMER и JDAM-ER на дистанциях до 60-70 км.