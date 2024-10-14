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Mirakl
Трофейная американская М88А2 Hercules пополнила арсенал армии России
Первая трофейная американская бронированная эвакуационная машина М88А2 Hercules восстановлена и готова к эксплуатации в российской армии

Российская армия внедрила в свой арсенал первый трофейный экземпляр американской бронированной эвакуационной машины М88А2 Hercules, успешно восстановленный российскими специалистами. Как уточнил командир эвакуационной роты Роман Русин, это уже вторая модификация машины - ранее такой же образец был эвакуирован в марте текущего года.

В процессе восстановления М88А2 Hercules были проведены все необходимые испытания, и машина уже начала активно задействоваться в эвакуационных миссиях. Она оснащена мощным краном и лебедкой, что позволяет ей эффективно справляться с тяжелой боевой техникой в сложных условиях боевых действий.

В ходе восстановления активно использовалась другая отечественная бронированная эвакуационная машина — БРЭМ-1, что демонстрирует универсальность и многофункциональность российской бронетехники, способной взаимодействовать даже с зарубежными образцами.

Добавление М88А2 Hercules в боевой состав значительно усиливает эвакуационные и технические возможности российской армии, особенно в контексте текущих боевых задач. Такое новшество позволяет расширить оперативные возможности военных, увеличивая их способность к быстрой и эффективной эвакуации поврежденной техники.

#новости #армия #военная техника #вооружение #военные трофеи
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