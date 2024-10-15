Ульяновский автомобильный завод оснастил автомобили семейства СГР модернизированным двигателем ЗМЗ-409-055, соответствующим стандарту «Евро-5» и обладающим улучшенным крутящим моментом.

Ульяновский автомобильный завод анонсировал запуск модернизированного бензинового двигателя ЗМЗ-409-055 для популярной модели "Буханка" и других автомобилей семейства СГР. Согласно сообщению в официальном Telegram-канале завода, новый двигатель соответствует стандарту "Евро-5", что является значительным шагом в направлении экологичности продукции.

Помимо экологической совместимости, главной особенностью обновлённого двигателя стало увеличение крутящего момента до 213 Нм при 2700 оборотах в минуту — на 15 Нм больше, чем у предшественника. Это изменение обеспечивает лучшую динамику и управляемость автомобиля, особенно в условиях повышенной нагрузки и на бездорожье.

Эти улучшения предназначены для того, чтобы обеспечить более комфортные условия вождения и уменьшить необходимость частой смены передач во время поездок по сложным маршрутам. УАЗ отмечает, что такие технические нововведения помогают адаптировать автомобили к растущим требованиям рынка и улучшить их конкурентоспособность.

Завод продолжает наращивать производственные объёмы, демонстрируя стабильный рост выпуска транспортных средств. С начала года было произведено более 28 тысяч автомобилей, значительная часть которых приходится на коммерческий сегмент семейства СГР. Новый двигатель ЗМЗ-409-055 станет важным элементом в линейке продукции УАЗ, укрепляя его позиции на автомобильном рынке.