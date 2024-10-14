Военный эксперт предложил модернизировать российскую артиллерию и запустить в серию 152-мм орудие 2А88 на шасси "Вощина", а также управляемые снаряды "Краснополь-Д".

Военный эксперт Евгений Даманцев предложил ускорить серийное производство новых артиллерийских систем, которые могут изменить баланс сил на передовой. По его словам, нынешние гаубицы "Мста-Б" и "Гиацинт-Б" недостаточно эффективны в контрбатарейной борьбе из-за ограниченной дальности ведения огня. Чтобы соответствовать новым вызовам, Даманцев призвал к запуску в серию 152-мм орудия 2А88 на шасси "Вощина" и производству высокоточных управляемых снарядов "Краснополь-Д".

Сейчас ВС России располагают САУ "Коалиция-СВ" с пушкой 2А88, способной поражать цели на расстоянии до 70 км. Однако проблема заключается в более массовом применении старых систем, таких как "Мста-Б", которые не дотягивают до дальнобойных орудий противника. В то время как противник ведет огонь на дистанции до 53-55 км, возможности наших артиллерийских систем ограничиваются максимум 33 км для активно-реактивных снарядов "Баклан". Это приводит к нехватке огневого покрытия, особенно на участках фронта, где противник применяет свои передовые гаубицы.

Евгений Даманцев подчеркивает необходимость разработки новых самоходных артиллерийских установок на базе орудия 2А88 с длиной ствола 52 калибра, способного вести огонь на дальности до 43 км управляемыми снарядами "Краснополь-Д". Модернизация и запуск таких систем в крупносерийное производство позволит российским войскам значительно усилить контрбатарейные возможности и эффективно поражать огневые позиции противника, расположенные на удалении более 40 км.

Новая САУ на базе "Вощина" и запуск управляемых снарядов "Краснополь-Д" способны дать существенное преимущество в огневом противостоянии и повысить общую эффективность артиллерии на линии фронта. В условиях современной войны, где скорость реакции и дальность поражения становятся ключевыми факторами, такие решения могут кардинально изменить расстановку сил в пользу российских войск.