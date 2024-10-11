Американское издание The National Interest назвало российский корабль «Ржев» «зверем с ракетами» за его мощное вооружение и боеспособность.

Американское издание The National Interest не смогло удержаться от восхищения новым российским военным кораблем «Ржев», назвав его «зверем с ракетами». Этот небольшой, но мощный представитель российского флота, построенный по проекту 22800 «Каракурт», оказался настоящей грозой морских просторов. Пока гигант «Адмирал Кузнецов» находится на долгом ремонте, маленький и проворный «Ржев» берет на себя роль бойца на передовой, и его боевые возможности впечатляют даже самых заядлых скептиков.

Заложенный в 2019 году на Амурском судостроительном заводе и спущенный на воду в 2023 году, этот малыш длиной всего 67 метров и водоизмещением 870 тонн выглядит обманчиво скромно. Под его компактным корпусом скрывается серьезное вооружение, способное отправить неприятеля на дно одним метким выстрелом. Малый ракетный корабль «Ржев» оснащен крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», что делает его мощным противником в ближней морской зоне. Вдобавок к этому, на его борту установлена 76,2-миллиметровая автоматическая пушка, готовая нести карающую мощь в любой момент.

The National Interest подчеркивает, что строительство таких кораблей — четкий сигнал о новой стратегии российского флота. В то время как многие страны делают ставку на масштабные авианосцы и гигантские судна, Россия, похоже, решила пойти своим путем, делая акцент на компактных, но чрезвычайно боеспособных кораблях. «Ржев» — это часть новой волны, представляющей собой идеальное сочетание мобильности и огневой мощи, которая способна эффективно решать боевые задачи на близком расстоянии.

Но почему именно такие корабли становятся лицом российского флота? Все просто: когда мир сосредоточен на гигантах вроде американских авианосцев, Россия создает своих «морских охотников», способных скрываться, быстро маневрировать и наносить точные удары. Малые ракетные корабли проекта «Каракурт» — это своего рода "джокеры" на поле боя, с которыми придется считаться любому противнику.

И пока кто-то строит авианосцы, стоящие миллиарды долларов, Россия выводит на арену свой компактный «зверь» — малый по размерам, но не по мощи. «Ржев» — это явное подтверждение того, что не всегда большие размеры определяют победу. Важно быть быстрым, умным и смертоносным, и в этом «Ржев» не знает себе равных.