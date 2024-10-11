Крыловский научный центр разработал новый концептуальный проект российского авианосца, который в будущем может заменить «Адмирала Кузнецова».

Россия снова берется за авианосцы — Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) представил новый концептуальный проект авианосца для ВМФ. Это не первый раз, когда страна заявляет о своих амбициях в этой области, но теперь речь идет о разработке, которая должна заменить уже устаревший "Адмирал Кузнецов". Пока единственный авианосец ВМФ стоит на ремонте, на его место претендует проект, который должен стать символом обновленной морской мощи России.

Глава КГНЦ, Олег Савченко, заявил, что центр два года назад завершил концептуальное проектирование, и теперь вопрос создания авианесущих кораблей находится под постоянным научным контролем. Концепт получил название морского авианесущего комплекса (МАК), и, по всей видимости, это будет нечто гораздо более современное, чем старый "Кузнецов".

Сроки реализации и конкретные параметры этого нового корабля пока остаются загадкой. Предполагается, что новый авианосец будет оснащен современными системами защиты, более мощным вооружением и эффективными авиакомплексами. Всё это звучит, как минимум, впечатляюще.

Одно можно сказать точно — если этот проект действительно удастся воплотить в жизнь, Россия сможет выйти на новый уровень в сфере морской авиации.