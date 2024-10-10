Российский истребитель Су-35 получил обновления, позволяющие обнаруживать цели на расстоянии до 350 км и малозаметные объекты на 90 км.

В России модернизировали истребитель Су-35: самолет получил продвинутый радар и новое покрытие для лучшей маскировки. Теперь он может обнаруживать самолеты на расстоянии до 350 км и следить за 30 целями одновременно, прицеливаясь по восьми из них.

Новый радар «Ирбис» увеличил дальность обнаружения до 400 км и теперь может заметить даже малозаметные самолеты на расстоянии до 90 км. Кроме того, Су-35 оснастили оптической системой ОЛС-35, которая по тепловому излучению обнаруживает объекты на дистанции до 50 км.

Истребитель увеличил свою скорость: максимальная скорость на высоте достигает 2500 км/ч, у земли — до 1400 км/ч. За счет специального покрытия самолет стал менее заметен для радаров.

На борту Су-35 можно установить до 8 тонн различного вооружения, включая ракеты и бомбы, что делает его многофункциональным оружием как для воздушных, так и для наземных операций. Самолет рассчитан на 6 тысяч часов полета и 30 лет эксплуатации.