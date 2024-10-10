В Новосибирской области успешно прошли первые испытания нового беспилотника "Трибунал", предназначенного для выполнения боевых миссий и доставки грузов.

В Новосибирской области прошли первые испытания нового дрона "Трибунал". Это беспилотник, который разработали местные инженеры. Он создан для выполнения боевых миссий и доставки грузов на расстояние до 10 километров. Дрон может нести нагрузку до трех килограммов.

Этот БПЛА отличается устойчивостью в полете. Это помогает ему точно выполнять задачи даже в сложных условиях. Новинку уже проверили российские военные и результаты оказались на высоте.

Разработка дрона стала возможной благодаря сотрудничеству специалистов разных направлений в рамках "Кулибин-клуба". Это сообщество, которое помогает инженерам обмениваться идеями и находить партнеров. По словам Николая Жирнова, представителя компании-разработчика, именно сотрудничество позволило существенно ускорить и улучшить процесс создания нового дрона.