Российская флешка против утечек данных: защита на новом уровне

Российские ученые из МФТИ разработали флешку, которая сможет защитить конфиденциальные данные от любых попыток взлома. Специальный программно-аппаратный комплекс зашифровывает информацию прямо на носителе. Это значит, что доступ к данным получат только те, кто должны его иметь, и только с заранее определенных устройств. Разработчики уверены, что такое решение поможет предотвратить утечки информации на предприятиях и в государственных органах.

Важная особенность новой флешки заключается в её устойчивости к попыткам физического вмешательства. Даже если злоумышленник решит извлечь микросхему памяти и считать информацию напрямую, у него ничего не выйдет — все данные зашифрованы. При этом легальные пользователи, имеющие доступ через одобренные компьютеры, будут видеть обычные файлы. Такая защита особенно актуальна для государственных структур, где любая утечка может нанести серьёзный урон.

На флешке предусмотрено разграничение прав доступа. При первом запуске устройства определяется, кто будет администратором, а кто — обычным пользователем. Эти статусы нельзя изменить в дальнейшем, что добавляет уровень безопасности. На личных устройствах пользователь может быть одновременно и админом, и пользователем, но в крупных организациях такая роль должна быть разделена.

Производство флешек начнётся уже в ближайшее время, и все компоненты будут исключительно отечественными. Это нужно, чтобы избежать любых возможных уязвимостей, связанных с импортными комплектующими. Флешки планируют выпускать мелкими партиями, но на регулярной основе.

Созданная российскими инженерами защита обеспечит сохранность секретных данных и позволит государственным органам и предприятиям чувствовать себя увереннее в цифровом мире. Учитывая современные угрозы, такая разработка является своевременным и необходимым шагом.