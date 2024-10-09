Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) отправила армии России очередную партию новых самолетов Су-34.

ВКС России укрепили свой состав новыми многоцелевыми истребителями-бомбардировщиками Су-34. Эти самолеты, известные как "Утенок" за уникальную форму носа, уже прошли все необходимые испытания и готовы к выполнению боевых миссий. Их поставка осуществлена в рамках государственного оборонного заказа на 2024 год.

Су-34 оснащен передовым вооружением и технологиями. Он может уничтожать цели на земле и на море, подавлять системы ПВО противника и собирать разведданные. Такое разнообразие функций делает его необходимым элементом в военных операциях России.

Этот истребитель имеет в арсенале управляемые и неуправляемые ракеты, а также различные типы бомб. Высокая маневренность и мощь Су-34 позволяют ему успешно справляться с задачами в условиях современной войны, где требуется быстрота и точность.