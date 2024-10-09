В России разработали наземный беспилотный аппарат "Импульс-КПТМ", который способен устанавливать противопехотные и противотанковые минные заграждения.

В РФ представили новый наземный беспилотный аппарат "Импульс-КПТМ", который способен серьезно усложнить жизнь противнику. Эта автономная машина предназначена для установки противопехотных, противотанковых и смешанных минных заграждений, а также буксировки прицепов и другой техники. Она обещает стать грозным оружием, способным остановить любое наступление.

"Импульс-КПТМ" выглядит как настоящая машина для сложных боевых условий. Её способность незаметно расставлять минные заграждения прямо на передовой делает её особо ценной на поле боя. Противнику придется пересматривать свои планы и менять маршрут, когда на пути оказываются мины, установленные этим малозаметным роботом. Аппарат может действовать автономно и двигаться почти бесшумно, что позволяет ему незаметно подходить к опасным участкам и организовывать заграждения.

Платформа способна нести до 500 килограммов полезного груза и буксировать прицепы весом до 1,5 тонн. Также она может быть оснащена разным дополнительным оборудованием или вооружением, что делает её ещё более многофункциональной. Благодаря кассетам минирования типа КПОМ-3, КПТМ-3 и КПТМ-4, которые аппарат устанавливает на поле боя, "Импульс-КПТМ" может оперативно создать мощные барьеры на пути любой наступающей техники.

У "Импульс-КПТМ" есть и другие впечатляющие характеристики: его полная масса составляет 1350 кг, мощность двигателей достигает 20 кВт, а скорость движения — до 10 км/ч. Он может преодолевать подъёмы с углом до 25 градусов и крен до 15 градусов. Время непрерывной работы аппарата — до 4 часов, а управление возможно на расстоянии до 1000 метров через радиоканал или до 20 километров с использованием оптического кабеля.

Эта машина станет полезным дополнением к арсеналу российских военных, позволяя создавать эффективные минные заграждения и держать под контролем стратегически важные территории. С таким помощником на поле боя противнику придётся серьёзно задуматься, прежде чем пытаться идти в наступление.