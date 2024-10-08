Концерн «Калашников», известный своими оружейными разработками, представил новый симулятор для обучения операторов дронов СКАТ 350М. По словам представителей концерна, этот симулятор не имеет аналогов в России и ориентирован на отработку реальных полетных заданий. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
Программа подготовки операторов включает несколько курсов, таких как «Основы пилотирования», «Специалист по эксплуатации БПЛА массой до 30 кг» и «Оператор БПЛА с взлетной массой до 30 кг». Все занятия проводятся в учебном центре, а по окончании выпускники получают документы государственного образца. Таким образом, будущие операторы смогут уверенно управлять дронами в самых разных условиях.
Александр Лихачев, директор дивизиона БПЛА концерна «Калашников», отметил, что уникальность программы заключается в акценте на реальные полетные задания. «Как производители, мы делаем особый упор на отработку задач, с которыми операторы столкнутся в реальной работе», — подчеркнул Лихачев.
Создание таких симуляторов направлено на повышение уровня подготовки специалистов, что особенно важно в условиях быстро развивающихся технологий и возрастающей потребности в квалифицированных операторах беспилотников в различных сферах.