Концерн «Калашников» разработал уникальный симулятор для операторов дронов СКАТ 350М, который позволяет обучаться выполнению реальных полетных заданий.

Концерн «Калашников», известный своими оружейными разработками, представил новый симулятор для обучения операторов дронов СКАТ 350М. По словам представителей концерна, этот симулятор не имеет аналогов в России и ориентирован на отработку реальных полетных заданий. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Программа подготовки операторов включает несколько курсов, таких как «Основы пилотирования», «Специалист по эксплуатации БПЛА массой до 30 кг» и «Оператор БПЛА с взлетной массой до 30 кг». Все занятия проводятся в учебном центре, а по окончании выпускники получают документы государственного образца. Таким образом, будущие операторы смогут уверенно управлять дронами в самых разных условиях.

Александр Лихачев, директор дивизиона БПЛА концерна «Калашников», отметил, что уникальность программы заключается в акценте на реальные полетные задания. «Как производители, мы делаем особый упор на отработку задач, с которыми операторы столкнутся в реальной работе», — подчеркнул Лихачев.

Создание таких симуляторов направлено на повышение уровня подготовки специалистов, что особенно важно в условиях быстро развивающихся технологий и возрастающей потребности в квалифицированных операторах беспилотников в различных сферах.