Российская компания «Планар» обходит западные санкции, используя хитрый ход. Несмотря на ограничения, компания поставляет компоненты для оборонных предприятий РФ

Компания "Планар", базирующаяся в России, продолжает поставки высокотехнологичных компонентов для российского оборонного комплекса, несмотря на международные санкции со стороны США и ЕС. Согласно информации, опубликованной на портале Defence Blog, "Планар" использует для этих целей своё американское дочернее предприятие Copper Mountain Technologies (CMT).

Санкции, введенные против России с 2014 года, целенаправленно блокируют доступ российских компаний к передовым технологиям Запада, особенно в области оборонного производства. Тем не менее, "Планар" нашла способ обойти эти ограничения через CMT, что позволяет компании закупать необходимые для сборки военной техники компоненты, включая векторные сетевые анализаторы C1209. Эти устройства критически важны для функционирования радиоэлектронной аппаратуры и беспилотных летательных аппаратов, таких как "Иноходец" и "Орлан-10", активно используемых российскими вооруженными силами.

"Планар" давно является ключевым игроком на рынке российской оборонной электроники, обслуживая крупнейшие предприятия в этой сфере. Продолжение доступа к западным технологиям через CMT играет важную роль в поддержании эффективности российских систем радиоэлектронной борьбы и наблюдения.



