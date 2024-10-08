Российские войска берут в клещи Кураховку и Селидово в ДНР. После отступления из Угледара украинские силы пытаются создать укрепрайоны, но дороги, ведущие к Курахово, уже находятся под контролем российских войск

Российская армия начала активные действия с целью взятия под контроль населенных пунктов Кураховка и Селидово в ДНР, сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его информации, цель российских войск — окружение этих ключевых территорий для создания тактического преимущества.

Следуя за отходом украинских сил из Угледара, они начали укрепление позиций в Богоявленке и Новоукраинке. Российские войска активизировали свои действия для предотвращения укрепления ВСУ и формирования новых оборонительных рубежей. Основная задача российской стороны — препятствовать строительству украинскими войсками новых укрепленных районов.

По заявлению Кимаковского, войска РФ подошли к Селидово с трёх направлений, значительно усложнив положение украинских подразделений. Денис Пушилин, глава ДНР, добавил, что дороги к Курахово находятся под контролем российских сил, что облегчает блокирование поставок украинским войскам и создаёт условия для их окружения.