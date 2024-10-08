Президент Украины Владимир Зеленский отменил ноябрьский мирный саммит по Украине, планировавшийся для переговоров, в том числе с Россией. Работа над «формулой мира» продолжается в виде тематических конференций, но проведение масштабного саммита оказалось невозможным в нынешних условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский решил отменить проведение второго мирного саммита по Украине, который планировался на ноябрь этого года. Первоначально на этот саммит было запланировано пригласить Россию для переговоров, однако события последнего времени заставили изменить планы. Об этом сообщила советник главы Офиса Президента Украины Дарья Заривная.

По словам Заривной, пока что работа над каждым пунктом так называемой «формулы мира» продолжается в формате тематических конференций. Каждая конференция заканчивается принятием коммюнике, что позволяет систематически обсуждать ключевые вопросы, касающиеся урегулирования конфликта. Ожидается, что проведение таких тематических мероприятий позволит создать основу для дальнейших переговоров на более высоком уровне.