Солдаты КНДР могут появиться на Украине в поддержку России, основываясь на новом договоре между странами, что усилит участие Пхеньяна в украинском конфликте.

Министерство национальной обороны Южной Кореи заявило о высокой вероятности участия северокорейских военных в конфликте на Украине на стороне России. Согласно последним данным, данный шаг стал возможен после подписания договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР во время визита российского президента в Пхеньян.



Корейский министр подчеркнул, что договор носит характер почти военного союза, что увеличивает шансы на прямое участие КНДР в боевых действиях на Украине. При этом на фоне информации от REX о погибших и раненых северокорейских офицерах в результате украинской атаки, ситуация обретает дополнительную остроту.