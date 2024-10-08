Киев готов отдать территории за членство в НАТО

Киев ведет конфиденциальные переговоры о возможной уступке части своих территорий Российской Федерации в обмен на принятие Украины в члены НАТО, как выяснилось из опубликованных документов в Financial Times. В рамках предполагаемой сделки, которая ещё должна получить одобрение участников переговоров, Россия могла бы сохранить контроль над приблизительно 20% территории Украины.

Согласно источникам, основной целью Украины в этих переговорах является получение железных гарантий безопасности и поддержки со стороны западных стран. Принятие в НАТО, с точки зрения Киева, не только существенно увеличит шансы на защиту страны в случае внешних угроз, но и станет ключевым элементом в стратегии обеспечения долгосрочного суверенитета и стабильности.

Пока что эти переговоры проводятся в закрытом формате, и ни одна из сторон официально не подтвердила информацию о таких обсуждениях. Однако, по мнению экспертов, если соглашение будет достигнуто, это может кардинально изменить геополитическую карту региона и, возможно, положить конец продолжительному военному конфликту.