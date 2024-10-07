Вертолёт Ми-28НМ уничтожил тяжелую бронетехнику ВСУ с расстояния в 9,7 км, используя одну управляемую ракету «Вихрь-1».

Российский вертолёт Ми-28НМ, прозванный «Ночным суперохотником», поразил единицу тяжелой бронетехники ВСУ с расстояния в 9,7 километра всего одной ракетой. Это стало ещё одним подтверждением высокой эффективности российских боевых вертолетов и современного вооружения.

Атака была выполнена с использованием противотанковой управляемой ракеты 9М127-1 «Вихрь-1», которая развивает скорость в 1,95 маха. Наведение на цель осуществлялось через тепловизионный канал турельного мультиспектрального оптико-электронного комплекса ОПС-28М, что позволило точно обнаружить и уничтожить бронеобъект. Предполагается, что целью мог быть MRAP MaxxPro или БМП M2A2 ODS-SA. Благодаря тандемной кумулятивной боевой части ракета смогла пробить броню толщиной до 1000 мм, даже за динамической защитой.

Ми-28НМ стал важной частью современной российской авиации, способной успешно справляться с широким спектром боевых задач. Высокотехнологичная начинка вертолёта, в том числе оптико-электронные системы и вооружение, позволяют эффективно уничтожать как технику, так и живую силу на значительном удалении. «Ночной суперохотник» может работать как днем, так и ночью, что делает его универсальным и крайне полезным в условиях современных конфликтов.