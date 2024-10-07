Китайский седан Hongqi H9 прошел модернизацию в России, получив бронирование уровня БР-4. Машина выдерживает обстрел из автомата Калашникова и подрыв гранат.

Китайский седан Hongqi H9, который давно полюбился в России, теперь стал ещё прочнее. Его доработала российская компания "БЛАЗАР", сделав из обычного представительского авто настоящий бронированный танк на колесах. Новинку показали на выставке в Набережных Челнах, где её оценили глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Теперь этот седан способен выдержать обстрел из автомата Калашникова, а броня уровня БР-4 защитит пассажиров от калибра 7,62 мм. Помимо прочного корпуса, в машине установили бронированные стекла толщиной 39 мм, которые тоже способны выдерживать обстрелы. А если под машиной взорвётся граната, днище также останется целым — авто выдерживает даже две гранаты типа Ф-1 и РГД-5.

Вес машины, конечно, увеличился — с 1875 до 2810 кг, поэтому инженерам пришлось усилить подвеску и пружины. Помимо этого, "БЛАЗАР" добавил пулеулавливатели и улучшенные петли для дверей, чтобы усилить защиту. Даже шины и топливный бак теперь имеют дополнительную броню. Вся эта модернизация сделала машину не только безопасной, но и оставила её такой же комфортной для повседневной езды.

Это первый китайский седан с таким уровнем бронирования, адаптированный под российские стандарты. Несмотря на все доработки, Hongqi H9 остался автомобилем класса люкс — комфорт и стиль никуда не делись, но теперь к ним добавилась защита на уровне военного автомобиля.