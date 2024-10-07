Обновленный "Панцирь-С1" теперь лучше защищает российскую армию от дронов и крылатых ракет благодаря модернизации вооружения и системы управления огнем.

Российская армия получила обновленные комплексы "Панцирь-С1", которые теперь стали ещё более эффективными в борьбе с дронами и крылатыми ракетами. С учетом опыта реальных боевых действий, комплексы прошли модернизацию и получили новые возможности для противовоздушной обороны.

Главная особенность "Панциря-С1" — это комбинация ракет и пушек, что позволяет создавать плотную зону поражения на расстоянии до 20 километров. Комплекс оснащен четырьмя автоматическими пушками 2А38М, которые могут выпускать до 5000 выстрелов в минуту. Такой огневой мощности достаточно, чтобы успешно сбивать дроны и другие летательные аппараты ВСУ.

Обновления коснулись и ракетной части комплекса. Новая система запуска ракет с двухступенчатой схемой увеличивает скорость полета снаряда, а малокалиберные ракеты позволяют более эффективно бороться с дронами. Теперь у "Панциря" 48 контейнеров для этих ракет, что помогает ему отражать массированные атаки беспилотников.

Система управления огнем также стала лучше. Новый радар с фазированными антеннами позволяет быстрее обнаруживать и сопровождать цели. На развертывание комплекса уходит всего 5 минут, что делает его идеальным для быстрого реагирования на внезапные угрозы.