Российская РСЗО "Ураган" активно применяется для поддержки российских подразделений, ведя контрбатарейную борьбу и нанося удары по ключевым целям ВСУ.

Российская реактивная система залпового огня "Ураган" стала важнейшим элементом поддержки российских войск на передовой, особенно в контрбатарейной борьбе. Это мощное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 36 километров, активно используется для подавления артиллерии и разрушения укреплений, что делает её незаменимым инструментом в арсенале российской армии.

Скорость и дальность стрельбы "Урагана" позволяют эффективно реагировать на угрозы и наносить удары по ключевым объектам ВСУ, включая артиллерийские позиции, склады боеприпасов и узлы связи. Система успешно справляется с задачами по уничтожению артиллерийских расчётов, снижая их огневую мощь и обеспечивая безопасное продвижение мотострелковых и танковых подразделений. Кроме того, РСЗО активно используется для разрушения тыловой инфраструктуры ВСУ, что мешает снабжению и снижает боеспособность.

Для повышения точности стрельбы активно используется разведка, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Сбор данных позволяет корректировать огонь, минимизируя расход боеприпасов и увеличивая результативность ударов. Экипажи "Ураганов" проходят специальную подготовку для выполнения задач в сложных боевых условиях, а снаряжение комплекса производится в безопасных укрытиях, что уменьшает риск попадания под вражеский обстрел.

Координация действий артиллерийских подразделений с пехотой и танковыми силами обеспечивает успешное наступление и позволяет эффективно использовать огневую мощь РСЗО. "Ураган" создаёт "огненный вал", прокладывая путь наступающим частям, и активно взаимодействует с другими системами, такими как "Град" и "Смерч".