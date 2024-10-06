Россия требует отклонить иск Украины по вопросу использования акваторий Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива, ссылаясь на отсутствие юрисдикции международного арбитража для этого дела.

Россия выступила с требованием отклонить иск Украины на слушаниях, которые проходят в Гааге. Этот иск касается претензий на использование акваторий Черного и Азовского морей, а также Керченского пролива. Об этом сообщил Геннадий Кузьмин, посол по особым поручениям МИД России. По его словам, российская сторона считает, что иск не входит в юрисдикцию арбитражного суда и не подлежит международному рассмотрению в данном формате.

«Мы просим арбитражный суд признать иск Украины неправомочным и/или неприемлемым для рассмотрения. В случае невозможности такого решения, Россия требует отклонить все требования украинской стороны», — отметил Кузьмин во время заключительного выступления.

Украина подала иск в международный арбитраж, обвиняя Россию в нарушении её морских прав и доступа к Азовскому морю, а также в несоблюдении международных норм в управлении ресурсами региона. Россия, в свою очередь, утверждает, что претензии Украины носят политический характер и не основаны на международном праве. Москва считает, что подобные споры должны решаться через прямые переговоры между странами, а не через международные судебные инстанции.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция России в отношении морских прав в Черноморском регионе остается ясной и неизменной. По словам Пескова, Москва считает этот регион стратегически важным и будет продолжать защищать свои интересы, даже в условиях международного давления. Любые действия Украины, направленные на оспаривание этих прав, по мнению России, будут встречены решительным отпором.

Слушания в Гааге стали еще одним этапом в затянувшемся конфликте между двумя странами за права на использование морских ресурсов и контроль над ключевыми участками акватории. В Москве уверены, что суд учтет её аргументы и отклонит требования украинской стороны. Окончательное решение арбитражного суда может оказать значительное влияние на дальнейшие отношения между Россией и Украиной, а также на стабильность в Черноморском регионе.