ОТРК «Искандер-М» получил обновление, увеличившее дальность полета ракет до 750 км. Однако после преодоления дистанции в 500 км наблюдается отклонение от цели в пределах 5-10 метров.

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» прошли модернизацию, которая позволила увеличить их дальность действия до 750 километров. Это значит, что теперь ракеты могут поражать цели на более удаленных территориях, включая такие пункты, как Звягель, Хмельник, Жмеринка и Шаргород. Однако с расширением возможностей возникли и вопросы по точности при больших расстояниях.

Военный эксперт Богдан Мирошников заявил, что после преодоления дистанции в 500-550 км точность ракет может снижаться, что приводит к отклонению от цели на 5-10 метров. Это отклонение, хоть и не является критическим для поражения широких целей, может повлиять на эффективность ударов по важным объектам, находящимся под защитой систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Основное предназначение ОТРК «Искандер-М» — поражение стратегических объектов, систем ПВО и ПРО противника, а также важных узлов инфраструктуры. Изначально, максимальная дальность этого комплекса составляла 500 км, однако последние разработки и испытания доказали, что теперь его возможности значительно расширены.

Комплекс «Искандер-М» оснащен двумя типами ракет: крылатой Р-500 и квазибаллистической 9М723. Крылатая ракета Р-500 обладает возможностью автоматического обхода рельефа местности, что значительно затрудняет её обнаружение для вражеских систем. Квазибаллистическая ракета 9М723 оснащена модулями радиоэлектронной борьбы, которые позволяют эффективно создавать помехи и управлять ракетой на всем её пути.

Модернизация ракетного комплекса и увеличение дальности до 750 км позволяют российской армии решать более сложные задачи по поражению целей на глубоком тылу противника. Новые возможности делают «Искандер-М» более гибким и опасным инструментом в современных условиях ведения боевых действий, где требуется высокая мобильность и дальность поражения.

Несмотря на вопросы, касающиеся точности на больших дистанциях, комплекс продолжает оставаться мощным и современным оружием, способным изменить ход боевых действий. Эксперты полагают, что в будущем возможно дальнейшее совершенствование систем наведения, что позволит улучшить точность и минимизировать отклонения на больших расстояниях.