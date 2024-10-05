Российские военные получили первую партию из ста машин. Автомобили разработаны в сотрудничестве с ведущими российскими вузами и оборонными предприятиями и переданы военным при поддержке главы Чечни Рамзана Кадырова.

В Чечне начали поставки новых боевых автомобилей для российской армии. Первая партия из ста единиц техники, уже передана военным. Эти легкие маневренные машины разработаны для работы в тяжелых условиях и были лично переданы главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Производство автомобилей началось всего год назад. В процессе разработки участвовали специалисты Московского государственного технического университета имени Баумана, Российского университета спецназа, а также оборонная компания «НОТ». Автомобили базируются на шасси моделей ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко». Финальные испытания проводились в Гудермесе, в Российском университете спецназа, а массовое производство наладили на заводе «Чеченавто» в Аргуне.

По словам Кадырова, задача наладки серийного выпуска техники была решена в кратчайшие сроки. Техника может оснащаться как легкими пулеметами, так и более мощным вооружением. «Я уверен, что наши бойцы по достоинству оценят эти машины на поле боя», — отметил глава Чечни.

Эти автомобили поступили в распоряжение общественного движения «Народный фронт «За Россию». Именно эта организация займется распределением техники между различными подразделениями. Благодаря этому, уже скоро новые машины окажутся в руках военных и будут использоваться в зоне проведения спецоперации.