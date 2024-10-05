В России вводят обязательную верификацию для крупных страниц в соцсетях с более чем 10 тысячами подписчиков. Цель — защитить пользователей от мошенников и обеспечить доверие к информации на таких каналах.

В России вводят новые правила для владельцев крупных пабликов и каналов в соцсетях. Если у вас больше 10 тысяч подписчиков, готовьтесь к верификации. Роскомнадзор и Минцифры хотят, чтобы такие аккаунты проходили проверку личности. Цель — бороться с мошенниками и защитить пользователей от обмана.

Суть простая. Владельцы крупных страниц должны будут предоставить базовую информацию о себе и о своем канале. Сделать это можно будет через чат-боты соцсетей, портал «Госуслуг» или сайт Роскомнадзора. После этого их профиль включат в специальный список верифицированных аккаунтов с большим количеством подписчиков.

Эти меры должны снизить число случаев мошенничества в соцсетях. Пользователи смогут легче распознавать, кому можно доверять, а кто, возможно, мошенник. Кроме того, для авторов самих каналов это значит защиту от двойников и краж аккаунтов. Например, если кто-то создаст копию вашего канала, подписчики смогут отличить настоящий профиль по верификационному значку.

Также нововведение может изменить рынок рекламы в соцсетях. Рекламодатели чаще будут обращаться к проверенным, верифицированным аккаунтам, зная, что их владельцы действительно соответствуют заявленной информации.