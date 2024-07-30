Валерий Фальков предложил законодательно закрепить статус молодого специалиста, что поможет улучшить подготовку кадров и снизить дефицит квалифицированных работников в российской экономике

В рамках последнего заседания Госдумы, министр науки и высшего образования Валерий Фальков выдвинул предложение о законодательном закреплении статуса молодого специалиста. Инициатива направлена на устранение кадрового дефицита, который ощущается в различных секторах российской экономики.

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Фальков подчеркнул, что правовое урегулирование статуса молодого специалиста позволит четко определить правовые рамки, обязанности и льготы для начинающих работников, что в свою очередь способствует их профессиональной адаптации и росту. По мнению министра, это крайне важно для стимулирования молодежи к началу карьеры в важных для страны отраслях.

Дополнительно, Валерий Фальков обозначил основные направления новой модели высшего образования, которая будет включать базовое, специализированное и аспирантское звенья образовательной системы. Эта модель ориентирована на более глубокую подготовку специалистов, способных отвечать текущим требованиям рынка.

Фальков также затронул вопрос международного образовательного сотрудничества, отметив цель привлечения к 2030 году более 500 тысяч иностранных студентов. Он подчеркнул важность увеличения числа грантов и расширения сети аккредитованных агентств за рубежом для укрепления позиций России как глобального образовательного центра.