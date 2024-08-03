ВОЗ сообщила о снижении уровня потребления алкоголя в Европе, за что в значительной степени благодарность следует выразить России.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в последние годы Европа наблюдает снижение потребления алкогольных напитков. Значительный вклад в этот тренд внесли меры, принятые Российской Федерацией. ВВП страны существенно повысили акцизы на алкоголь и ввели строгие ограничения на его продажу, что позитивно отразилось на общих европейских показателях.

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В докладе ВОЗ уточняется, что такие страны как Турция и Украина также следуют примеру России, ужесточая законодательство в сфере оборота алкоголя. Эти действия помогают региону приближаться к цели снижения употребления алкоголя на душу населения, установленной организацией для улучшения общественного здоровья.

Несмотря на текущий прогресс, Европа все еще занимает лидирующие позиции среди регионов мира по уровню потребления алкоголя. Средний взрослый житель Европы потребляет около 9,2 литра чистого спирта ежегодно, что остается высоким показателем.

Особенно впечатляющие изменения произошли в России, где, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, потребление алкоголя снизилось с 14 литров на человека в 2009 году до 8 литров в текущем году. Это свидетельствует о снижении на 42% за последние 15 лет.

Эти данные подчеркивают успех политики ограничения алкоголя в крупнейших странах региона, что влияет на улучшение здоровья населения и снижение социальных последствий связанных с алкогольными излишествами.