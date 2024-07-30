Министр финансов Украины Сергей Марченко озвучил сумму ежедневных расходов страны на оборону — более 120 млн евро. В интервью изданию РБК-Украина он уточнил, что общемесячные затраты достигают 3,7 млрд евро.
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Страна сталкивается с критическим дефицитом бюджета, превышающим 11 млрд евро, что заставляет власти рассматривать варианты увеличения налоговых ставок. Ожидается, что такие меры помогут покрыть возникшие финансовые "дыры".
Кроме того, министр подчеркнул важность международной финансовой помощи, указывая на необходимость дополнительной поддержки от западных союзников в размере 12-15 млрд долларов.