Российская Госдума одобрила изменения в законе "О связи", дающие Роскомнадзору право управлять сетями связи на основе требования генерального прокурора.

В России предложены изменения в законодательство, которые расширят возможности Роскомнадзора по управлению сетями связи. Поправки к закону "О связи" предусматривают, что ведомство сможет блокировать и удалять информацию в интернете по указанию генерального прокурора.

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Такие меры были одобрены после обсуждения в комитете Госдумы по информационной политике и предназначены для борьбы с распространением незаконного контента. Ранее Роскомнадзор мог вмешиваться в работу сетей только в случаях чрезвычайных обстоятельств.

Теперь же предлагается, чтобы операторы связи обязательно информировали Роскомнадзор о своих сетевых ресурсах и пользовательском оборудовании. Это направлено на усиление контроля и оперативное реагирование на возможные угрозы в сфере кибербезопасности.

Изменения предусматривают сотрудничество Роскомнадзора с Генпрокуратурой и ФСБ для координации действий по управлению и контролю сетей. Предложения по техническим аспектам и процедурам будут разработаны совместно, чтобы обеспечить эффективную реализацию новых полномочий.