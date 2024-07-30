В Якутске компания "Зелёная энергия" производит электромотоциклы для скрытного передвижения по сложным местностям.

В Якутске на заводе "Зелёная энергия" запустили производство уникальных электромотоциклов, предназначенных для бесшумного и скрытного передвижения в сложных условиях. Мотоциклы оснащены мощными аккумуляторами, позволяющими проезжать до 50 километров по бездорожью без дополнительной зарядки. Специальное антибликовое покрытие и конструкция, разработанная с учётом требований, обеспечивают высокую маневренность и проходимость.

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Электромотоцикл способен разгоняться до 50 км/ч всего за несколько секунд, а максимальная скорость достигает 80 км/ч. Благодаря этому он может эффективно маневрировать даже в самых трудных условиях, включая песчаные и грязевые участки.

Важной особенностью является возможность быстрого подъёма мотоцикла после остановки. Не требуется время на запуск — достаточно взять в руки ручку газа и можно сразу начать движение. Это особенно ценно в ситуациях, когда каждая секунда на счету.

Проект постоянно совершенствуется благодаря обратной связи с пользователями. Каждая новая партия электромотоциклов включает улучшения, направленные на повышение эффективности и безопасности использования.

На данный момент команда "Зелёная энергия" работает над получением патента, что позволит начать серийное производство и расширение применения электромотоциклов на различных территориях.