Россия внедрила в военный арсенал новую авиабомбу УПАБ-1500Б, способную поражать цели на расстоянии до 60 км.

В арсенале Вооруженных сил России появилась новая разработка — управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500Б, способная достигать целей на расстоянии до 60 км. Эта бомба предназначена для уничтожения укрепленных наземных и надводных объектов с высокой точностью благодаря инерциально-спутниковой системе навигации.

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Снаряд оснащен фугасной бетонобойной боевой частью весом 1 010 кг и обладает общим весом 1 525 кг. Во время испытаний бомба демонстрировала способность эффективно поражать малоразмерные цели, не имеющие радиолокационного, инфракрасного или оптического контраста, что делает ее особенно эффективной для поражения укрепленных сооружений.

Особенностью УПАБ-1500Б является возможность планирования на большие расстояния от места сброса — до 60 км при высоте сброса до 15 км и скорости полета 950-1100 км/ч. Такие характеристики позволяют использовать бомбу для точечных ударов по стратегически важным объектам потенциального противника.