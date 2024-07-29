Индия успешно провела испытания ракеты-перехватчика AD-1, демонстрируя возможности, сравнимые с таковыми у американской THAAD и российской С-400.

Индия успешно завершила второй этап испытаний своей ракеты-перехватчика AD-1, показывая результаты на уровне ведущих мировых систем противоракетной обороны, таких как американская THAAD и российская С-400. Этот успех является частью амбициозного проекта по укреплению национальной системы ПРО.

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Испытания оценивали эффективность ракеты в наведении, радиолокационном слежении и взаимодействии с системами связи. В отличие от одноступенчатой ракеты THAAD, индийская AD-1 использует двухступенчатую конструкцию, что увеличивает её боевые возможности и дальность действия.

Бойко Николов, военный аналитик из Bulgarian Military, отмечает, что AD-1 не только соответствует, но и по некоторым параметрам превосходит свои зарубежныe аналоги. Ещё одним направлением разработок является интеграция AD-1 с российскими системами С-400, что позволило бы установить на ракете активную радиолокационную головку самонаведения для повышения её эффективности.

Помимо усилий по интеграции с зарубежными системами, Индия активно работает над созданием собственного ответа на С-400 — проектом «Куша». Эта система предназначена для защиты страны от воздушных угроз на большие дистанции, обеспечивая комплексную оборону территории страны.