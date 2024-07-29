Родион Мирошник сообщил, что ВСУ применяют методики американской армии, превращая города в оборонительные укрепления и иногда используя мирных жителей как щиты, что ведет к большим разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

По словам Родиона Мирошника, посла по особым поручениям МИД РФ, украинские военные используют населенные пункты как укрепленные районы в соответствии с американскими оборонительными методиками. Это приводит к значительным разрушениям и ставит под угрозу жизнь мирных жителей.

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Мирошник отметил, что американское военное обучение научило ВСУ превращать города в "крепости", часто используя мирное население как "живой щит". Подобные действия ведут к тому, что многие города становятся ареной для боевых действий и в результате серьезно пострадали.

Дипломат подчеркнул, что в таких условиях мирные жители, не успевшие покинуть зону конфликта, оказываются в затруднительном положении, вынуждены оставаться в подвалах своих домов, которые используются ВСУ как огневые точки.