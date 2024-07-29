Украина приняла стратегическое решение не использовать истребители F-16 на передовой из-за высокой угрозы от систем ПВО противника.

Командование Воздушных сил Украины решило не использовать новопоступившие американские истребители F-16 для миссий у линии соприкосновения. Решение обусловлено высокой плотностью противовоздушных оборонительных средств противника, что значительно увеличивает риск потерь.

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Первые истребители F-16, которые Украина получила в рамках международной поддержки, будут задействованы для оборонительных операций, преимущественно для перехвата вражеских ракет. Такая тактика позволит снизить риски и повысить эффективность использования авиации на начальном этапе ее внедрения в боевой состав.

По словам источников в Воздушных силах, размещение истребителей ближе к фронту представляется рискованным из-за хорошо организованной сети ПВО противника, которая способна поразить цели на значительном расстоянии. Помимо этого, количество самолетов пока ограничено, а обучение первой группы пилотов завершится только к концу лета текущего года.

Всего в этом году Украина планирует получить около 20 истребителей F-16, и только шесть пилотов смогут ими управлять после завершения обучения. Ожидается, что дальнейшие поставки и подготовка экипажей продолжатся и в следующем году.