Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Киев передумал использовать поступившие американские истребители F-16
Украина приняла стратегическое решение не использовать истребители F-16 на передовой из-за высокой угрозы от систем ПВО противника.

Командование Воздушных сил Украины решило не использовать новопоступившие американские истребители F-16 для миссий у линии соприкосновения. Решение обусловлено высокой плотностью противовоздушных оборонительных средств противника, что значительно увеличивает риск потерь.

реклама

Первые истребители F-16, которые Украина получила в рамках международной поддержки, будут задействованы для оборонительных операций, преимущественно для перехвата вражеских ракет. Такая тактика позволит снизить риски и повысить эффективность использования авиации на начальном этапе ее внедрения в боевой состав.

По словам источников в Воздушных силах, размещение истребителей ближе к фронту представляется рискованным из-за хорошо организованной сети ПВО противника, которая способна поразить цели на значительном расстоянии. Помимо этого, количество самолетов пока ограничено, а обучение первой группы пилотов завершится только к концу лета текущего года.

Всего в этом году Украина планирует получить около 20 истребителей F-16, и только шесть пилотов смогут ими управлять после завершения обучения. Ожидается, что дальнейшие поставки и подготовка экипажей продолжатся и в следующем году.

#новости #украина #истребители #вооружение #киев #истребители f-16
Источник: topwar.ru
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Скрученные углеродные нанотрубки могут отправить литий-ионные батареи в небытие
10
В Кыргызстане построят новую железнодорожную ветку — первую со времен СССР
1
Reuters: армия РФ начала применять фанерные «Герани» для нацеливания ракет на украинскую ПВО
6
В Москве завершается строительство первого цифрового небоскреба России
+
Китай начинает строительства первой в мире АЭС на расплавленной соли тория
1
В Москве строят новую дорогу, которая станет дублером Калужского шоссе
+
Вслед за другими компаниями Volvo отказывается от полного перехода на электрокары к 2030 году
2
TWZ: Новый модуль Sniper создаст "смертельные сети" с помощью F-35 и истребителей 4-го поколения
+
Эксперты назвали 5 причин отказаться от покупки iPhone 16 и подождать iPhone 17
1
Обновление BIOS не спасет те процессоры Intel Core 13-го и 14-го поколения, что уже деградировали
15
Intel не собирается выполнять гарантийные обязательства в отношении неисправных процессоров Core
9
One UI 7 принесёт значительные улучшения для камеры Samsung Galaxy S24 Ultra
+
На месте строительства нового завода TSMC в городе Чиайи, Тайвань были обнаружены древние руины
+
В Чечне началось возведение Нихалойской ГЭС мощностью 23 МВт
1
Apple стала шестой по объёму поставок смартфонов в Китае
1
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
36
Премьер Венгрии заявил, что несмотря на старания Запада, мир постепенно встаёт на сторону России
+
Apple перейдет на флэш-память QLC NAND, что позволит ей выпускать iPhone с объемом памяти до 2 ТБ
3
Утечка по Samsung Galaxy A06: рендеры и ключевые характеристики
+
Pixel 9 Pro XL появился в19-минутном видео на YouTube
+

Популярные статьи

Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
217
Как бесплатно поднять свой уровень аккаунта Steam
4
Windows XP в 2024 году - Часть 3
9
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
22
Как сломался мой компактный ПК из-за проблемы блока питания Chieftec Proton BDF-1000C
55
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
19
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
53
ПАК ДА - перспективы стратегического ракетоносца 6-го поколения и сравнение с B-21 и H-20
+
NYT: в русских ракетах используются американские чипы и сенсоры
+
Times: Британия намерена создать ракеты для уничтожения ядерного потенциала России
5

Сейчас обсуждают

RandomXP
01:11
Искренне желаю автору вообще освободиться от геймерской зависимости. Все игры - это очень ограниченные по своей сути и опыту выдуманные людьми миры. Играть - тратить время в пустую. Наш мир гораздо ин...
8 причин, по которым я завязал с онлайн-играми на ПК и перешел на прохождение одиночных игр
Колючка
01:08
Пока детишки скачивают ютуп, мы с посонами заняты серьёзным делом - качаем порнхаб.
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
Семен
01:08
2 SSD и 5 винтов (всего 14Тб). Не жалуюсь.
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Колючка
01:05
Тогда и ты эфиоп, получается, у тебя ведь тоже предки из Африки. И вообще все эфиопы.
Как я скачивал ценные видео с YouTube на свой ПК и почему с этим стоит поторопиться
Учи Сипласплас
01:04
У меня в компе столько ОЗУ нет
Ноутбук Asus Zenbook 16 Air с процессором Ryzen AI 9 HX 370 и 2.8K-дисплеем OLED поступил в продажу
Колючка
01:00
Настолько преисполнился, что уже даже бекапы делаю на ССД, сразу на два Крушала МХ500 2 ТБ парралельно пишу и не парюсь, сразу оба явно не помрут, тем более хранятся в несгораемом сейфе. HDD вообще н...
Почему я принципиально не ставлю в свой компьютер SSD накопитель
Эдуард Кузнецов
00:50
Да ничего не занесли. Бесплатный дурак.
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
Эдуард Кузнецов
00:49
Смеёмся, хотя над дураками грешно..
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
Эдуард Кузнецов
00:44
)))))))так тупо, аж смешно.
Даже применение жидкого азота не позволило Ryzen 9 9950X превзойти Core i9-14900KS
Мохнатый
00:40
ХЗ. i5 12400 у меня - хитовый недорогой народный процессор. Интел продала их более 30 млн штук. Просто не надо сломя голову бежать каждый раз за новым топовым камнем. Всегда есть устоявшаяся золота се...
Массовые модели процессоров Intel также подвержены проблеме необратимой деградации кристалла
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем