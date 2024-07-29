Китайские ВМС внедряют лазерное оружие на подводных лодках, значительно усиливая свой боевой потенциал в море.

Китайские военно-морские силы активно развивают новую стратегию обороны, внедряя лазерное вооружение на подводных лодках. Это новшество позволяет увеличить боевые возможности флота в ответ на современные вызовы.

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В последнем исследовании, опубликованном в журнале "Command Control & Simulation", ученые под руководством профессора Ван Даня из Военно-морской академии подводных лодок КНР обсудили использование твердотельных и волоконных лазеров на подводных лодках. Они подчеркнули, что такие лазеры, требующие только электроэнергии для работы, идеально подходят для размещения на подводных судах благодаря своим компактным размерам и мощности.

Целью внедрения такого оружия является прежде всего противодействие авиации противолодочной обороны, включая американские самолеты Boeing P-8 Poseidon. Рассчитано, что лазеры мощностью 100–150 кВт способны сбивать цели на расстоянии свыше пяти километров, а более мощные модели мегаваттного класса значительно увеличивают этот радиус.

Кроме противолодочной обороны, лазерное вооружение также может быть использовано для задач противоракетной обороны и нейтрализации искусственных спутников прямо из-под воды.