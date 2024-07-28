В Новосибирске анонсировали строительство самой большой киностудии в России с использованием технологий виртуальной реальности, которая позволит создавать уникальные визуальные произведения и укрепит позиции страны на мировом кинорынке.

В Новосибирске стартует строительство уникальной киностудии, которая будет оснащена самыми современными технологиями виртуальной реальности. Проект получил название «Фабрика научного кино» и обещает стать самой большой подобной площадкой в России. Работы планируется завершить к 2027 году.

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Студия займет площадь в 1000 квадратных метров и получит форму высокого цилиндра, одна сторона которого будет оборудована экраном для создания динамичных декораций. Это позволит снимать сцены с высокой степенью реализма, воссоздавая самые разнообразные уголки мира и за его пределами.

Георгий Молодцов, режиссер и продюсер в сфере виртуальной реальности, поделился, что новая студия позволит не просто использовать VR-технологии для создания контента, но и объединять реальные и виртуальные элементы в одном медиапространстве. Такой подход открывает безграничные возможности для кинематографа.



