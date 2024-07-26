Дональд Трамп обсудил ситуацию на Украине в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Бывший президент США подчеркнул, что текущее противостояние невозможно выиграть и призвал к его завершению. Трамп также выразил мнение, что конфликт начался из-за действий администрации Байдена.
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В ходе интервью для Fox News Трамп упомянул, что Зеленский сам инициировал разговор, в ходе которого американский лидер сделал акцент на мощи военной машины, которая в прошлом одолела множество сильных противников. Экс-президент США выразил мнение, что для Украины нет другого выхода, кроме как закончить конфликт.
Комментируя возможное будущее отношения Америки к Украине в случае своего возвращения к власти, Трамп не исключил предоставления Киеву экономической помощи в значительном объеме и усиления военной поддержки, включая возможное участие Украины в НАТО и ужесточение санкций против России.