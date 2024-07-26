Расследование показало, что в Гонконге функционируют компании, которые в обход санкций отправляют в Россию запрещенную электронику на значительные суммы.

В сердце Гонконга, неподалеку от его бурлящего финансового района, обнаружена сеть компаний, которая помогает российским производителям обходить американские санкции. Согласно расследованию, опубликованному The New York Times, четыре фирмы на улице Бонэм Стрэнд занимаются нелегальным импортом миллионов запрещенных чипов и датчиков в Россию.

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Эти компании, якобы связанные с российским военно-промышленным комплексом, за последний год переправили в Россию электронику на сумму примерно четырех миллиардов долларов. Такие масштабы поставок свидетельствуют о хорошо налаженной логистической схеме, включающей передачу товаров от американских и китайских производителей к российским заказчикам через китайские фабрики.

Журналисты утверждают, что, несмотря на внешнюю заблокированность офисов, деятельность этих компаний продолжается, и это ставит под вопрос эффективность текущих санкционных мер.