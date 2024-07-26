Илон Маск критикует размеры американских вложений в бюджет НАТО, утверждая, что США несут несоразмерно большие расходы по сравнению с другими членами альянса.

Известный американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство объемом американских вложений в бюджет НАТО. Основатель SpaceX и Tesla подверг критике текущую финансовую политику США в рамках Североатлантического альянса, заявив, что вклады Соединенных Штатов "абсурдно большие" по сравнению с другими странами-членами.

реклама

Маск откликнулся на комментарии индийского инвестора Винода Хослы, который ранее критиковал предложение экс-президента США Дональда Трампа об уходе страны из НАТО в случае его повторного избрания. В своем аккаунте в социальной сети Илон Маск написал: "Американцы фактически оплачивают оборону Европы, которая в состоянии позаботиться о своей безопасности самостоятельно."

Эта заявка Маска нашла широкий отклик среди общественности и может подтолкнуть к более глубокому обсуждению распределения финансовых обязательств между странами-участниками НАТО, особенно на фоне текущих глобальных вызовов и напряженности на международной арене.