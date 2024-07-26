В день открытия Олимпийских игр в Париже диверсии на железных дорогах вызвали серьезные нарушения в движении поездов по всей Франции.

На фоне открытия Олимпийских игр в Париже железнодорожное движение во Франции оказалось парализованным. Событие, вызванное серией диверсий на железных дорогах, затронуло сотни тысяч пассажиров. Французские власти сообщают о поджогах и повреждениях кабелей. Сложности возникли именно сегодня, в день торжественного открытия Игр.

реклама

По информации железнодорожной компании SNCF, атаки произошли на ключевых направлениях. Это повлияло на движение скоростных поездов в Париж и его окрестности. Пассажиров просят перенести поездки на более поздние даты. Власти прогнозируют, что нормализация ситуации возможна только к началу следующей недели.

Полиция обнаружила улики, указывающие на преднамеренные поджоги. На одном из мест был найден фургон с горючими материалами. Ответственность за произошедшее пока никто не взял.

Ситуация накладывает тень на старт Олимпиады, церемония открытия которой запланирована на вечер. Ожидается, что делегации пройдут по Сене на баржах. В связи с инцидентами безопасность мероприятия усилена.